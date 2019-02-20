ماجد عبدالله: الفريق البطل ينافس في كل الجهات وغير ذلك مجرد لعب!

المواطن - محمد سمعه

أشاد الأسطورة ماجد عبدالله نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق باللاعب البرازيلي جوليانو بعد تألقه في مباراة النصر وأجمك الأوزبكي بالأمس في الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتحدث ماجد عبدالله لبرنامج “الوقت الأصلي” قائلًا: جوليانو لاعب جريء ويدخل منطقة الـ18 ويسدد بقوة ليحرز الأهداف، وهو لاعب مهم للغاية وعنصر فعال في تشكيلة نادي النصر.

وأضاف ماجد عبدالله: الفريق الجاهز لكل البطولات ينافس بقوة في كل بطولة يشارك فيها ومن يقول بأنه يفكر في بطولة الدوري ثم يخسرها، ثم يفكر في بطولة الكأس، هذا مجرد لعب.

ويذكر أن النصر كان قد نجح في التأهل إلى مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على أجمك برباعية دون رد أحرز منها اللاعب جوليانو هدفين بينما سجل عمر هوساوي وسلطان الغنام هدفين لكلًا منهما.

سيلعب النصر في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا والتي تضم فرق” الوصل الإماراتي وزذوب آهان أصفهان الإيراني والزوراء العراقي”.