ماجد عبدالله: #النصر كان مميزًا أمام #الأهلي .. واندهشت من رحيل جيسوس

المواطن - محمد سمعه

أثنى النجم ماجد عبدالله نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق على أداء النصر بعد الفوز على الأهلي بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث ماجد عبدالله لبرنامج “الوقت الأصلي” قائلًا: الفوز في كلاسيكو الأهلي والنصر لا يعني أنك الأفضل، الأهلي فاز في الدور الأول والنصر فاز في الدور الثاني.

وأضاف ماجد: المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لعب بصورة رائعة في المباراة ويُجيد ضربات الرأس، وأود القول بأن ضربات الرأس سهلة وصعبة في نفس الوقت، أحيانًا تستخدم وسط الجبهة وأحيانًا جانب الرأس والنصر قدم أداء مميزاً أمام الأهلي.

وأكمل نجم النصر السابق حديثه قائلًا: جيسوس صنع شيئًا مميزًا مع الهلال وأستغرب الاستغناء عنه خصوصًا وأنه ترك الفريق وهو في الصدارة،.

وتابع ماجد: هناك البعض قال لي لماذا لم تُحرك حسابك في تويتر، ولهذا فتحت بيني وبين الجمهور ساعة للسؤال والحديث وليس لي طرق أخرى، وأنا لا أهتم بما يدور في القروبات وجمهور النصر عزيز علي ويهمني كيان النادي كثيرًا.