ماذا تعني زراعة الأمير محمد بن سلمان شجرة في القصر الرئاسي الباكستاني؟

المواطن - الرياض

حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على زراعة شجرة تذكارية بالقصر الرئاسي في باكستان، خلال زيارته أمس الأحد إلى إسلام آباد.

وتعد زراعة الأشجار في حديقة القصر الرئاسي عادة متبعة مع الضيوف الكبار والرؤساء، حيث تعبر عن الصداقة القوية بين الدولتين، ويتم وضع لوحة عن تاريخ الشجرة والشخصية التي زرعت تلك الشجرة.

وترأس ولي العهد ورئيس الوزراء بجمهورية باكستان عمران خان، مساء أمس المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، وذلك في مقر القصر الرئاسي في إسلام آباد، حيث تم خلال المجلس استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.