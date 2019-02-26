ماذا تعني هذه المصطلحات في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن دلالة حالة الدفعة التي تظهر في حسابات المستفيدين من البرنامج والتي تنحصر في 5 حالات فقط.

لا يوجد

وقال حساب المواطن إن المقصود بحالة، لا يوجد، هو أنَّ إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، واستحقاقه صفر.

وُجّهت

ولفت حساب المواطن إلى أنَّ حالة، وجهت، تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

مدفوعة

أما حالة الدفعة مدفوعة فتعني إيداع المبلغ للمستفيد على حسابه البنكي المسجل.

مرفوضة

تعني عدم إيداع المبلغ للمستفيد لأن حسابه لم يكن نشطًا وقت الإيداع، ويلزمه تنشيط الحساب.

في الانتظار

تعني أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي.