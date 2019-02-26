ماذا تعني هذه المصطلحات في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض
كشف حساب المواطن عن دلالة حالة الدفعة التي تظهر في حسابات المستفيدين من البرنامج والتي تنحصر في 5 حالات فقط.
- لا يوجد
وقال حساب المواطن إن المقصود بحالة، لا يوجد، هو أنَّ إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، واستحقاقه صفر.
- وُجّهت
ولفت حساب المواطن إلى أنَّ حالة، وجهت، تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.
- مدفوعة
أما حالة الدفعة مدفوعة فتعني إيداع المبلغ للمستفيد على حسابه البنكي المسجل.
- مرفوضة
تعني عدم إيداع المبلغ للمستفيد لأن حسابه لم يكن نشطًا وقت الإيداع، ويلزمه تنشيط الحساب.
- في الانتظار
تعني أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي.