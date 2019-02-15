ماذا قال فوساتي عن مباراة الوصل ضد الأهلي ؟

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الوصل ضد الأهلي في كأس زايد للأندية الأبطال، مُشددًا في الوقت ذاته على أنه تابع الفريق الإماراتي خلال الفترة الماضية.

ويحتضن ملعب زعبيل مباراة الوصل ضد الأهلي ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مساء يوم غد السبت.

وقال المدرب الأوروغوياني: “كنت سعيدًا بأداء اللاعبين خلال المباراة الماضية في الدوري، ورغم خسارة النقاط، إلا أن شخصية الفريق قد عادت في الملعب، وكذلك الجدية والروح العالية، وهذا أمر هام للغاية”.

وتابع فوساتي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الوصل ضد الأهلي الذي عُقد، اليوم الجمعة: “رغم قصر الفترة التي توليت فيها تدريب الفريق، إلا أننا قمنا بعمل كبير في كافة النواحي، ونملك لاعبين لديهم إمكانيات كبيرة”.

وأضاف تصريحاته بشأن مباراة الوصل ضد الأهلي قائلًا: “تابعت الفريق الإماراتي خلال الفترة الماضية، وقمت بدراسة نقاط القوة والضعف، وهو فريق قوي، ويملك لاعبين مميزين في كافة خطوط الفريق”.

وواصل فوساتي تصريحاته قائلًا: “نلعب الآن في مسابقة أخرى بشخصية مختلفة، وهي بطولة تعتمد على مواجهتي الذهاب والإياب، ونتمنى أن نُحقق نتيجة إيجابية في مباراة الوصل ضد الأهلي غدًا قبل لقاء الحسم الأسبوع المقبل في جدة”.

واختتم فوساتي تصريحاته الخاصة بمباراة الوصل ضد الأهلي قائلًا: “لابُد أن يكون لدينا توازن دفاعي هجومي، وتنظيم كبير في كافة مراكز اللعب خلال كافة أوقات المباراة”.