مارتن يول .. خبرة.. متطور.. وتجربته مع #الأهلي تُطمئن الراقي

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم المدرب الهولندي المخضرم مارتن يول خلال الأيام القليلة الماضية، بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للمدير الفني الأرجنتيني بابلو غويدي.

وأكدت وسائل إعلام سعودية أن مارتن يول من أبرز المرشحين لخلافة غويدي خلال الفترة المقبلة، لرغبة مجلس إدارة النادي الأهلي في رحيل المدرب الأرجنتيني وتعيين مدير فني جديد قادر على المنافسة على البطولات.

ويملك مارتن يول صاحب الـ63 عامًا، خبرة تدريبية كبيرة، حيث بدأ مسيرته عام 1991 بتدريب نادي أدو دين هاغ حتى 1995، ثم قاد فريق سيشفنينك في هولندا لمدة عام واحد، ودرب نادي رودا ياي سي الهولندي من 1996 حتى 1998.

وقاد مارتن يول فريق آر كي سي فالفيك من عام 1998 حتى 2004، قبل أن يخوض أولى تجاربه التدريبية خارج هولندا، وينتقل إلى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام من 2004 وحتى عام 2007.

ودرب مارتن يول بعد ذلك فريق هامبورغ الألماني من 2008 حتى 2009، وعاد مُجددًا إلى الدوري الهولندي من بوابة أياكس أمستردام من 2009 حتى 2010، وقاد فولهام الإنجليزي من 2011 حتى 2013.

وخاض مارتن يول تجربة وحيدة في الدوريات العربية، حينما درب النادي الأهلي المصري عام 2016، وقاده لتحقيق لقب الدوري، ليكسب ود جماهير القلعة الحمراء.

وحقق مارتن يول أرقامًا مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في 28 مباراة بجميع البطولات، ونجح في الفوز بـ17 لقاء، وهُزم 6 مرات، وتعادل في 5 مواجهات، وسجل 47 هدفًا، واهتزت شباكه بـ26 هدفًا.

وتُثير تجربة مارتن يول مع النادي الأهلي المصري تفاؤل جماهير الراقي، حيث تولى المدرب الهولندي تدريب القلعة الحمراء في شهر فبراير عام 2016، ونجح في تطوير اللاعبين واستعادة لقب الدوري المصري الممتاز، ما يُشجع إدارة عبدالله بترجي للاستعانة به، أملًا في تحقيق البطولات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر.