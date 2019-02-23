مارسيلو يضغط على ريال مدريد للرحيل

المواطن - مروة نبيل

يسعى الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو إلى الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم السبت، أن مارسيلو يضغط على إدارة ريال مدريد، وعقد اجتماعين مع مسؤوليه هذا الأسبوع؛ لإقناعهم برغبته في خوض مغامرة جديدة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد لا يريد التخلي عن مارسيلو المتوج معه بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا؛ نظرًا لخبرته الكبيرة.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” أن مارسيلو يُريد مزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، خاصة أن علاقتهما مميزة منذ لعبهما في ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن عرض يوفنتوس لضم مارسيلو يبلغ 45 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب سنوي للاعب البرازيلي يصل لـ12 مليون يورو.

ولازم النجم البرازيلي مارسيلو مقاعد البدلاء في بعض فترات الموسم الحالي في صفوف ريال مدريد لصالح سيرجيو ريجيلون.