ماريا كاري تخسر وزنها بعد جراحة ناجحة

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أطلت الفنانة الأمريكية ماريا كاري بإطلالة رشيقة بعد أنباء عن خضوعها لجراحة تكميم المعدة خلال الفترة الأخيرة.

وظهرت ماريا كاري في صور متداولة عبر حساباتها على مواقع التواصل بعد خضوعها للجراحة حيث لفتت الأنظار بإطلالتها الرشيقة.

والمعروف أن ماريا كاري ليست بعيدة عن الجماهير السعودية حيث سبق لها أن أحيت حفلا فنيا بالتزامن مع بطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف يوم 31 يناير الماضي.

والمعروف أن ماريا كاري هي مغنية أمريكية، كاتبة للأغاني، منتجة أسطوانات، وممثلة من مواليد 27 مارس 1970، ولدت ونشأت في لونغ آيلاند، نيويورك.

ظهرت ماريا كاري على الساحة الفنية لأول مرة بعد ما صدر ألبومها الأول الذي يحمل اسمها ماريا كاري في عام 1990 الذي حصل على العديد من شهادات البلاتينيوم وأربع أغان متتالية في المركز الأول على الرسم البياني الأمريكي بيلبورد هوت 100.

واصلت ماريا كاري النجاح مع عدة ألبومات إيموشن 1991، ميوزك بوكس 1993، ماري كريسماس 1994.

وكانت ماريا كاري تعاني في السابق مع حمية الـYo-Yo وهي التوقف عن الأكل لمدة لتعود وتأكل كل ما يحلو لها بعد خسارة الوزن، وهكذا تكسب كل شيء من الأول ليضيع مجهودها!

وتبلغ كاري من العمر 49 عاماً وهي أم لطفلين، وتجد صعوبة في التنسيق بين مسيرتها الفنية ودورها كأم بالأخص أنّها تعاني من مرض اضطراب العاطفة الثنائي القطب.