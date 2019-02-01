ماريا كاري Mariah carey للمنتقدين: تشرفت بإحياء حفل المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

ردت الفنانة الأمريكية ماريا كاري Mariah carey على منتقدي حفلتها التاريخية بالمملكة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، مؤكدة أنها تشرفت بإحياء حفلها أمس الخميس بالمملكة.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن المسؤولين الإعلاميين للنجمة العالمية ماريا كاري Mariah carey أكدوا لوكالة الأنباء الأميركية أسوشيتد برس، أنه “عندما قُدمت النجمة عرضها، فإنها قبلت الفرصة كخطوة إيجابية للمشاركة في التطور الذي تشهده المملكة”.

وأضافوا: “كأول فنانة عالمية في المملكة العربية السعودية، تدرك ماريا كاري Mariah carey الأهمية الثقافية لهذا الحدث وستواصل دعم الجهود العالمية نحو تحقيق المساواة للجميع”.

وأضاف الفريق الإعلامي للنجمة ماريا كاري أنها سعيدة بمشاركتها في التحول الذي تشهده المملكة خلال الوقت الحالي، والذي سمح لمغنية أجنبية أن تؤدي حفلتها وسط أجواء رائعة سواء على مستوى التنظيم أو الجماهيرية.

ووجهت ماريا كاري رسالتها الحادة إلى بعض المنتقدين الذين كانوا يرغبون في إلغاء حفلتها التاريخية بالمملكة خلال الفترة الماضية، إلا أن ماريا كاري لم تلتفت إلى هذه الصغائر خلال الأيام القليلة الماضية.

وتأتي حفلة ماريا كاري كجزء من جهود الهيئة العامة للترفيه بقيادة تركي آل الشيخ، كما من المقرر أن تستضيف المملكة العديد من الحفلات الغنائية والترفيهية على أراضيها، وذلك حسب المؤتمر العام للخطة التي كشفتها الهيئة العامة للترفيه الأسبوع الماضي.

وأحيت ماريا كاري حفلها بالأمس برفقة “دي جي تيستو” وشون بول، وذلك ضمن حفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

والمعروف أن ماريا كاري هي مغنية أمريكية، كاتبة للأغاني، منتجة أسطوانات، وممثلة من مواليد 27 مارس 1970، ولدت ونشأت في لونغ آيلاند، نيويورك.

ظهرت ماريا كاري على الساحة الفنية لأول مرة بعد ما صدر ألبومها الأول الذي يحمل اسمها ماريا كاري في عام 1990 الذي حصل على العديد من شهادات البلاتينيوم وأربع أغان متتالية في المركز الأول على الرسم البياني الأمريكي بيلبورد هوت 100. وواصلت النجاح مع عدة ألبومات إيموشن 1991، ميوزك بوكس 1993، ماري كريسماس 1994.