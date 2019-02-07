مالكوم أحدثهم.. نجوم هزوا الشباك في أول كلاسيكو

المواطن - مروة نبيل

تألق البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بشكل لافت خلال مشاركته في أول كلاسيكو إسباني، ونجح في تسجيل هدف التعادل في شباك ريال مدريد.

وشارك مالكوم كأساسي في الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك التي أُقيمت على ملعب كامب نو، وسجل هدف التعادل؛ لينقذ الفريق الكتالوني من الخسارة على أرضه ووسط جمهوره.

وتُعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الكلاسيكو الأول الذي يخوضه مالكوم بقميص الفريق الكتالوني، لينضم إلى قائمة هدافي البارسا في أول مشاركة لهم بالديربي الإسباني، بعدما هز شباك المرينغي في الدقيقة 57.

وسبق مالكوم في التسجيل بقميص الفريق الكتالوني في أول كلاسيكو عدد من اللاعبين، وهم؛ الكاميروني صامويل إيتو، الفرنسي تيري هنري، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتشيلي أرتورو فيدال.

كما سجل في الكلاسيكو الأول بقميص برشلونة كل من؛ الرباعي الإسباني جيرارد بيكيه، بيدرو رودريغيز، ديفيد فيا، مارك بارترا، والفنزويلي جيفرين سواريز، بالإضافة إلى مالكوم أحدث المنضمين إلى القائمة.

وعلى صعيد اللاعبين البرازيلين، سبق مالكوم في هز شباك ريال مدريد خلال الكلاسيكو الإسباني عدد من اللاعبين، وهم؛ رونالدينيو، ريفالدو، رونالدو، روماريو، نيمار، وكوتينيو.

ومن المُقرر أن يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم 27 من شهر فبراير الجاري.