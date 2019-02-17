ماميتش عن مباراة الهلال والاتحاد السكندري : خطوة تُقربنا من حلمنا

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن سعادته بنتيجة مباراة الهلال والاتحاد السكندري التي أُقيمت بالأمس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال.

ونشر ماميتش صورة للاعبي الزعيم من مباراة الهلال والاتحاد السكندري عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “مباراة رائعة وأهداف مذهلة، وخطوة تقربنا من الحلم، ولكن لم ننتهِ بعد، ولا يزال لدينا الكثير من العمل ينتظرنا”.

واحتضن إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب” في الرياض، مباراة الهلال والاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وانتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بثلاثية دون رد.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم أهداف مباراة الهلال والاتحاد السكندري في الشوط الأول، عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو، وثنائية للفرنسي المتألق بافيتيمبي غوميز.

وسهلت نتيجة مباراة الهلال والاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، مهمة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في لقاء الإياب الذي سيُقام في الإسكندرية، ليقترب من التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويسعى ماميتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم؛ لتكرار فوزه في مباراة الهلال والاتحاد السكندري بإياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لصالحه، والمنافسة على لقب البطولة العربية، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الأزرق هذا الموسم.