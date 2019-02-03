مانشستر سيتي ضد آرسنال .. هاتريك أجويرو يسقط الجانرز

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال، التي أُقيمت، مساء اليوم، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز السيتيزن بثلاثية مقابل هدف.

وبدأت مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال اليوم بشكل سريع، وتمكن السيتيزن من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الأولى عن طريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ليمنح فريقه الأفضلية.

وبعد هدف السيتيزن بدقيقتين، طالب الجهور بركلة ترجيح لصالح أجويرو الذي تعرض لإعاقة، إلا أن حكم مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال طالب باستكمال اللعب، وأنقذ حارس الجانرز تسديدة من رحيم ستيرلينج في الدقيقة السادسة.

وقام حكم مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال بإلغاء هدف السيتيزن الذي سجله لابورت في الدقيقة التاسعة بداعي التسلل، وأحرز الجانرز التعادل في الدقيقة 11 عن طريق كوسليني من عرضية مميزة من اللاعب ناتشو مونريال.

ونجح جوندوجان في كسر مصيدة التسلل في الدقيقة 44، ومرر الكرة إلى ستيرلينج الذي لعبها إلى أجويرو ليُسجل هدف السيتيزن الثاني، لينتهي الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال بتأخر الجانرز بهدفين مقابل هدف.

واستمر السيتيزن في الضغط مع بداية أحداث الشوط الثاني، وأحرز أجويرو الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 61 مستغلًّا تمريرة من ستيرلينج، وكاد اللاعب الأرجنتيني أن يُسجل الهدف الرابع، إلا أن حارس الجانرز تألق أمام تسديدته.

وبعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالسيتيزن رصيده إلى 59 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطتين عن ليفربول الذي سيخوض مباراة غدًا أمام وست هام.