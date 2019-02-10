مانشستر سيتي ضد تشيلسي .. السيتيزن يسحق البلوز بسداسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، التي أُقيمت على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق السيتيزن لفوز ساحق بسداسية دون رد.

وبدأت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بشكل سريع، وتمكن رحيم سترلينج من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الرابعة، مُستغلًّا عرضية مميزة من البرتغالي برناردو سيلفا، وأهدر سيرجيو أغويرو فرصة هدف آخر في الدقيقة الثامنة.

وعزز أغويرو تقدم السيتيزن في الدقيقة الـ13 من مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بتسديدة صاروخية، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 19، مُستغلًّا خطأ مدافع البلوز روس باركلي في تشتيت الكرة.

وواصل السيتيزن ضغطه، ونجح النجم جوندوجان في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 25 من تسديدة قوية، لينتهي الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بتأخر البلوز برباعية نظيفة.

واستمر لاعبو السيتيزن في الضغط على البلوز مع بداية أحداث الشوط الثاني، واحتسب حكم مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي ركلة ترجيح في الدقيقة 56، بعد عرقلة سترلينج، نفذها أغويرو بنجاح.

وتمكن البديل دافيد سيلفا من تسجيل الهدف السادس في شباك البلوز في الدقيقة 80، بعد تلقيه عرضية مميزة من المتألق سترلينج، لتنتهي مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بفوز السيتيزن بسداسية.

وبعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالسيتيزن رصيده إلى 65 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع ليفربول، إلا أنه خاض مواجهة أكثر.