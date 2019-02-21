مانشستر سيتي يستحوذ على التشكيلة المثالية في الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

استحوذ لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي على التشكيلة المثالية في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف حساب بطولة دوري أبطال أوروبا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تشكيلة الشامبيونزليج المثالية، والتي شهدت تواجد 4 لاعبين من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة الشامبيونزليج المثالية، كالتالي؛ أنتوني لوبيز نجم ليون الفرنسي، ثنائي بايرن ميونيخ الألماني، ماتس هوميلز ودافيد ألابا، ونجم برشلونة الإسباني جوردي ألبا، ونجم نادي شالكه، نبيل بن طالب.

وضمت التشكيلة المثالية أيضًا كلًا من؛ ثنائي أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو جودين وخوسيه خيمينيز، ورباعي مانشستر سيتي الإنجليزي، دافيد سيلفا، رحيم سترلينج، ليروني ساني وسيرجيو أجويرو.

وشهد الأسبوع الحالي إقامة 4 مباريات ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل ليفربول وبايرن ميونيخ سلبيًا، وهي نفس نتيجة مباراة ليون وبرشلونة الإسباني.

وفي اليوم التالي من مباريات ذهاب ثمن نهائي الشامبيونزليج، فاز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس بهدفين دون رد، وتغلب مانشستر سيتي على شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.