مانشستر سيتي يُطارد صديق رونالدو في الصيف

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي يسعى إلى استغلال وجود خلافات بين ديبالا والمدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس للتحرك وضم ديبالا بعد نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن ديبالا يتمتع بعلاقة طيبة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ انضمام الأخير لصفوف يوفنتوس في صيف 2018، حيث ماكان ديبالا يتغنى بتعاقد يوفنتوس مع رونالدو، مضيفًا أن الأخير لاعب كبير وقادر على صناعة الفارق للبيانكونيري في المباريات.

وكان ديبالا قدم واحدة من أسوأ مبارياته مع يوفنتوس في الموسم الجاري، بالأمس ضد أتليتكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لم ينجح في صناعة الفارق للبيانكونيري كما اضطر المدرب أليغري لاستبداله في المباراة والدفع باللاعب الإيطالي فريدريكو بيرنارديسكي.

ويذكر أن ديبالا كان انضم إلى صفوف نادي يوفنتوس في صيف عام 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي.