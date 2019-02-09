مانشستر يونايتد .. متخصص ركلات ترجيح.. ومتطور مع سولشاير

المواطن - مروة نبيل

يُقدم مانشستر يونايتد مستوى مميزًا، تحت قيادة المدرب النرويجي أولي سولشاير، في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الفوز على فولهام اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية دون رد، سجلها أنتوني مارسيال هدف، وهدفين للفرنسي بول بوغبا.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد سجل 7 أهداف من ركلات ترجيح في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أكثر من أي نادٍ آخر.

وتمكن بول بوغبا من تسجيل هدفه الخامس من ركلة ترجيح بمنافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ولا يتفوق على اللاعب الفرنسي في هذا الإنجاز سوى لاعب كريستال بالاس لوكا ميليفوجيفيتش صاحب الـ6 أهداف.

وتطور أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع سولشاير بشكل لافت، بعدما نجح في احتلال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية هذا الموسم.

وسبق لفريق مانشستر يونايتد التواجد في المربع الذهبي ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال اليوم الأول من انطلاق البريميرليج فقط، بعدما فاز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 51 نقطة، ليحتل المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، انتظارًا لنتيجة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي غدًا.