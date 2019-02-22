مان يونايتد ضد ليفربول .. أبناء سولشاير بشكل جديد للانتقام من ثلاثية كلوب

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستكون مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بمثابة فرصة للانتقام للمدرب أولي سولشاير، والذي يسعى إلى قيادة مانشستر يونايتد للفوز على فريق ليفربول؛ ردًّا على خسارة الدور الأول في ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول.

ويذكر أن مباراة مان يونايتد ضد ليفربول في الدور الأول أقيمت في منتصف شهر ديسمبر الماضي، وكانت انتهت بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأنفيلد، حيث سجل لليفربول السويسري شيردان شاكيري هدفين وساديو ماني هدفًا، بينما سجل اللاعب جيسي لينجارد هدف مان يونايتد الوحيد.

ويسير الشياطين الحمر تحت قيادة سولشاير بشكل أكثر من رائع في الدوري الإنجليزي، حيث تمكن اليونايتد من الفوز على فولهام في الجولة السادسة والعشرين بثلاثية نظيفة قبل مواجهة مان يونايتد ضد ليفربول.

ويرغب سولشاير في الفوز على الألماني يورجن كلوب في لقاء مان يونايتد ضد ليفربول من أجل ضمان الابتعاد بالمركز الرابع عن نادي آرسنال، حيث يريد اليونايتد ضمان التأهل المباشر لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومن المنتظر إقامة مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بعد غد على ملعب الأولد ترافورد في تمام الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الثانية وخمس دقائق ظهرًا بتوقيت بريطانيا.

وقبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، كان سولشاير تعرض لخسارة وحيدة مع نادي مانشستر يونايتد منذ توليه مهمة تدريب الفريق وكانت أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن النادي الفرنسي من الفوز بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد.

وبالطبع لن يُفرط الريدز في نقاط مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، خاصة أن ليفربول لا يود فقدان أي نقاط للاستمرار في الصراع على المركز الأول مع فريق مانشستر سيتي.