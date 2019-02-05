مايكون بيريرا .. تألق في البرازيل والبرتغال وكان قريبًا من #الهلال

المواطن - مروة نبيل

انتهت فترة الانتقالات الشتوية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس الاثنين، ليكون البرازيلي مايكون بيريرا المنضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر آخر الصفقات.

ونجح مجلس إدارة نادي النصر في إنهاء إجراءات مايكون بيريرا قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي التركي، لمدة موسم ونصف، لتدعيم خط دفاع العالمي.

ويملك مايكون بيريرا صاحب الـ30 عامًا خبرة كبيرة، حيث بدأ مشواره مع فريق كروزيرو البرازيلي، قبل أن يلعب على سبيل الإعارة في صفوف كابوفرينسي.

وخاض مايكون بيريرا تجربته الاحترافية الأولى خارج بلاده في صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو خلال الفترة من 2009 وحتى 2016، ويتألق بشكل لافت.

وعاد المدافع مايكون بيريرا إلى الدوري البرازيلي مرة أخرى من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوباولو، قبل أن ينتقل إلى غلطة سراي التركي.

وكان مايكون بيريرا قريبًا من الانضمام إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن تأخر الزعيم ونادي غلطة سراي التركي في إنهاء الإجراءات، أوقف الصفقة، بعدما تم إغلاق السيستم الخاص بالانتقالات.

وأكدت تقارير إعلامية تركية أن مايكون بيريرا سيكون أولى صفقات نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه كان خارج حسابات الزعيم، قبل أن تتردد أنباء عن رغبة الاتحاد في ضمه، إلا أن مجلس إدارة نادي النصر حسم الصفقة لصالحه.

ومن المُقرر أن يكون مايكون بيريرا بديلًا للاعب البيروفي راموس، حيث قرر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روسي فيتوريا الاستغناء عن خدماته.