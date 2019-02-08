مايكون بيريرا يصل الرياض للانضمام إلى #النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن وصول النجم البرازيلي مايكون بيريرا إلى الرياض، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم.

ونجح مجلس إدارة نادي النصر في الحصول على خدمات المدافع البرازيلي مايكون بيريرا خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من صفوف فريق غلطة سراي التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.

وبات البرازيلي مايكون بيريرا بديلًا للاعب البيروفي راموس، حيث قرر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا الاستغناء عن خدماته.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة.