ما هو نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك وعناصره؟

المواطن - الرياض

يعتبر نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، أو ما يطلق عليه تأجير السيارات مع الوعد بالتملك (حق التملك أو الوعد به)، نظامًا تمويليًّا تقوم فيه الجهة المرخصة من بنوك أو شركات تمويل بشراء السيارة التي تريدها ومن ثم تؤجرها لك مقابل دفعات إيجار شهري، وفي نهاية مدة العقد تقوم الجهة بنقل ملكية السيارة إليك، وذلك بعد سداد جميع دفعات العقد أو سدادها مع مبلغ محدد أو بالهبة أو غير ذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في العقد.

ويجب أن يتضمن العقد بيانات الأطراف المتعاقدة وبيانات السيارة وبيانات التأمين ومدة العقد ومقدار الأجرة (التكلفة) وطريقة احتسابها وطرق السداد، بالإضافة إلى موافقة المتعاقدين بالتوقيع على أحكام وشروط عملية التأجير.

أهم عناصر عقد تأجير السيارات المنتهي بالتمليك:

وهناك عناصر مهمة يتضمنها عقد تأجير السيارات المنتهي بالتمليك مع توضيح التزامات وحقوق المستأجر.

دفعات الأجرة:

هذه الدفعات يتم إقرارها في العقد، ويلزم عليك كمستأجر سدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة، حيث يجب أن يتضمن العقد جدولًا لأقساط السداد، يوضح فيه قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.

التأخر عن السداد:

توضح هذه الفقرة الحلول المتفق عليها لسداد الدفعات المستقبلية في حال التأخر في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر في سدادها.

السداد المبكر للأقساط:

إذا رغبت في تسديد قيمة جميع الأقساط وإنهاء العقد قبل الموعد المحدد، عليك تعويض المؤجر عن الآتي: كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لثلاثة شهور، أو ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد. كما يمكن أن يشترط المؤجر حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلفت عن سداد دفعات مستحقة وفقًا للوائح والأنظمة.

استعمال السيارة:

لا يسمح لك باستخدام السيارة محل التأجير في أغراض غير متفق عليها بالعقد، ولا يمكنك إجراء أي تعديل أو تغيير بالسيارة إلا بعد موافقة المؤجر كتابيًّا، كما يجب أن تخبر المؤجر بما قد يطرأ على السيارة من عوارض تمنع الانتفاع بها، حيث إنك أنت المسؤول ماليًّا ونظاميًّا عن الأضرار الناتجة من استخدام السيارة.

صيانة السيارة:

أنت المسؤول عن تحمل تكاليف الصيانة التشغيلية (نتيجة الاستخدام)، أما الصيانة الأساسية (نتيجة عيب أو خلل) فيتحملها المؤجر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، كما يتحمل المؤجر التأمين التعاوني ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.

التصرف في السيارة:

يمكن للمؤجر بيع السيارة لمؤجر آخر، لكن بنود وأحكام عقد التأجير سارية. بينما لا يجوز لك التنازل أو بيع السيارة إلا بموافقة المؤجر وإن لم يوافق المؤجر عليه أن يبرز سبب رفضه.

سحب السيارة:

في بعض الحالات يتضمن عقد التأجير حق المؤجر في استردادها، ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقًا لنظام التنفيذ.