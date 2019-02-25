مباراة #الأهلي والوصل بعدسة “المواطن”

المواطن - محمد سمعه - تصوير : أحمد الفهمي

حرصت صحيفة “المواطن” على توثيق أهم لقطات ولحظات مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في إياب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية للأبطال.

ونجح النادي الأهلي بصعوبة بالغة في تحقيق الفوز على حساب نادي الوصل، في لقاء أُقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

تقدم اللاعب علي صالح بالهدف الأول لنادي الوصل في الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كشر النادي الأهلي عن أنيابه، حيث نجح اللاعب التشيلي باولو دياز في إحراز هدف التعادل للراقي عبر ضربة رأسية في الدقيقة الثانية والخمسين.

وتمكن اللاعب سلمان المؤشر بعد ذلك من إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الحادية والتسعين، لتنتهي مباراة الإياب بفوز الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويذكر أن الأهلي سيواجه نادي الهلال في مباراتي دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد خلال الفترة المقبلة.