مباراة الزمالك اليوم تُثير غضب جماهير الأبيض

المواطن - مروة نبيل

أثارت مباراة الزمالك اليوم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي جورماهيا الكيني، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، غضب جماهير الأبيض بعد الخسارة برباعية مقابل هدفين.

وعلى الرغم من بداية الزمالك اليوم كانت قوية، حيث افتتح التسجيل بعد مرور 7 دقائق فقط على انطلاق المباراة، عن طريق إبراهيم حسن، إلا أن جاك توسينجي نجح في التعادل في الدقيقة 25، قبل أن يُحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 38.

ولم ينتظر فريق الزمالك اليوم كثيرًا لتسجيل هدف التعادل، حيث قام إبراهيم حسن بهز الشباك في الدقيقة 44، إلا أن جورماهيا انتفض في الشوط الثاني وسجل هدفين عن طريق نيكولاس كيبكوري ودينيس أوليتش في الدقيقتين 51 و89.

وأعربت جماهير القلعة البيضاء عن غضبها من أداء الزمالك اليوم ضد جورماهيا، حيث قدم الفريق الأبيض أداءً هزيلًا، خاصة على الصعيد الدفاعي الذي ظهر في أسوأ حالاته.

وطالبت الجماهير بنسيان أداء ونتيجة الزمالك اليوم أمام فريق جورماهيا الكيني، والتركيز على مباراة النجوم المقبلة في الدوري المصري لكرة القدم لاستعادة الانتصارات، لتحسين المستوى قبل العودة لمباريات الكونفدرالية.

وفي السياق ذاته، انتقد المدير الفني السويسري كريستيان جروس، أداء لاعبي الزمالك اليوم بعد مباراة جورماهيا الكيني، مؤكدًا أن عدم الالتزام الدفاعي والهجومي وراء الهزيمة الثقيلة.

وفرض جروس تحميل هزيمة الزمالك اليوم للاعبين معينين، مُشددًا على أن الفريق الأول لكرة القدم بالكامل لم يكن في مستواه، ويتحمل الخسارة.

وقبل مباراة الزمالك اليوم ضد جورماهيا، فشل الفريق الأبيض في الفوز خارج ملعبه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث هُزم بهدفين دون رد أمام القطن التشادي في الأدوار التمهيدية، وتعادل بدون أهداف أمام اتحاد طنجة المغربي.