مباراة #الفتح ضد #الأهلي تُدخل السومة نادي المائة

المواطن - مروة نبيل

دخل الهداف السوري عمر السومة نادي المائة، بعدما شارك بشكل أساسي في مباراة الفتح ضد الأهلي في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل عمر السومة في إنقاذ الراقي من الهزيمة في مباراة الفتح ضد الأهلي التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالله بن جلوي، حيث انتهت المواجهة بفوز النموذجي بهدفين مقابل هدف، سجلهم النجم محمد المجحد.

وكان يحلم عمر السومة بهز الشباك في مباراة الفتح ضد الأهلي بالجولة الـ21، للاحتفال بخوضه بـ100 لقاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن محاولاته لم تنجح.

وسجل عمر السومة 98 هدفًا خلال 100 مواجهة خاضها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان آخرها مباراة الفتح ضد الأهلي بالجولة الـ21، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وتمكن عمر السومة من تسجيل 10 ثنائيات أكثر من أي لاعب آخر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ أول مواجهة خاضها في شهر أغسطس عام 2014، حيث نجح في إحراز 19 ثنائية.

وحرص حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تهنئة هداف الراقي، وقال: “عمر السومة يدخل نادي الرابطة المئوي في مباراة الفتح ضد الأهلي التي تُعتبر رقم 100 له”.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي عند النقطة 36 بعد مباراة الفتح ضد الأهلي بالجولة الـ21، ليحتل المركز الرابع مؤقتًا في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.