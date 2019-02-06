مباراة النصر اليوم في عيون الجماهير.. الفوز أهم من الأداء

المواطن - مروة نبيل

أعربت جماهير العالمي عن سعادتها بنتيجة مباراة النصر اليوم ضد القادسية، في افتتاح الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما فاز الأصفر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبعد مباراة النصر اليوم ضد القادسية في الجولة الـ19، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفعت جماهير العالمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، شعار الفوز أهم من الأداء في المرحلة الحالية، وذلك بعد مباراة النصر اليوم ضد القادسية، من أجل الاستمرار في الضغط على الهلال وتقليص الفارق معه.

وعلق الصحافي الرياضي وليد الزهراني على مباراة النصر اليوم عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “اللهم لك الحمد.. ألف مبروك الانتصار والثلاث نقاط، النصر لم يكن مقنع رغم الثلاثة”.

وكتب عبدالرحمن الفريح: “المستوى غير جيد، ولكن بالإمكان معالجته مستقبلًا.. النتيجة فوز بثلاثة وهذا هو الذي يهمني كنصراوي.. لذلك نركز على علاج الأخطاء التي حدثت وأنا واثق أن فيتوريا سيعمل على هذا الجانب بقادم الأيام”.

وتابع الفريح تعليقه على مباراة النصر اليوم ضد القادسية قائلًا: “المهم أن لا يتوقف دعمنا ووقفتنا خلف العالمي لكبح الظلم الذي يتعرض له”.

وفي السياق ذاته، علق عماد الحوسني على مباراة النصر اليوم ضد القادسية قائلًا: “ولع الدوري، فوز مهم في توقيت مهم مبروك للعالمي في انتظار الملكي يوم غد”.

وأضاف الإعلامي الرياضي علي المرشود، عن مباراة النصر اليوم ضد القادسية قائلًا: “ألف مبروك للعالمي الفوز على القادسية بثلاثية جميلة، بتميز من الثنائي فهد الجميعة وسلطان الغنام، النصر يقهر كل الظروف التي واجهته قبل المباراة ويخرج بالنقاط الثلاث بدون فارق”.