مباراة النصر وآجمك الأوزبكي .. فيتوريا يدفع بالقوة الضاربة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب البرتغالي روسي فيتوريا عن تشكيلة العالمي الأساسية في مباراة النصر وآجمك الأوزبكي التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر وآجمك الأوزبكي اليوم، كالتالي؛ براد جونز، عبدالرحمن العبيد، مايكون بيريرا، عمر هوساوي، سلطان الغنام، عبدالعزيز الجبرين، عبدالله السالم، فراس البريكان، عبدالله الخيبري، جوليانو وفهد الجميعة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في مباراة النصر وآجمك الأوزبكي اليوم، كل من وليد عبدالله، عبدالله مادو، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، حمد آل منصور، يحيى الشهري وراكان الشملان.

ويحتض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة النصر وآجمك الأوزبكي في الملحق الآسيوي، بعد قليل، ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لتخطي عقبة مباراة النصر وآجمك الأوزبكي للاستمرار في بطولة دوري أبطال آسيا، واستعادة الأمجاد القارية.

وفي حالة فوز العالمي في مباراة النصر وآجمك الأوزبكي اليوم، سيتواجد في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا، التي تضم الوصل الإماراتي والزوراء العراقي، بالإضافة إلى الفائز من لقاء الغرافة القطري ونظيره ذوب آهن الإيراني.