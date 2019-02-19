مباراة النصر وأجمك .. العالمي يُمتع ويحذر منافسيه في الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أداءً أكثر من رائع خلال مباراة النصر وأجمك الأوزبكي، اليوم، في الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

واعتمد العالمي، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا خلال مباراة النصر وأجمك، على الضغط الهجومي بقوة، وقتل المباراة مبكرًا بتسجيل أكبر عدد من الأهداف.

وعلى الرغم من نهاية الشوط الأول من مباراة النصر وأجمك بالتعادل السلبي، لكن العالمي ظل مُحافظًا على توازنه وهدوئه حتى تمكن من تسجيل أربعة أهداف بطريقة أكثر من رائعة.

وواصل العالمي تألقه الدفاعي في مباراة النصر وأجمك، خاصة أن اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا كان صمام الأمن في دفاعات نادي النصر ومنع الخطورة من قبل فريق أجمك.

وأرسل أصفر العاصمة تحذيرًا من العيار لمنافسيه في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز في مباراة النصر وأجمك.

وتأمل جماهير العالمي في أن يسير فريقها بعيدًا في دوري أبطال آسيا والمنافسة على نيل اللقب بعد غياب، حيث كانت مباراة النصر وأجمك، بمثابة الانطلاقة الحقيقية للنصر والذي يملك نجوم في العديد من الخطوط.

وأعرب سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عن سعادته الشديدة بالتأهل لدور المجموعات بعد الفوز برباعية في مباراة النصر وأجمك قائلًا عبر تويتر: مبروك لجماهير الشماس هذا الفوز والمستوى، وشكرًا لكل العشاق على الحضور ومؤازرة الفريق رغم صعوبة الأجواء.

وبعد الفوز في مباراة النصر وأجمك، سيتواجد نادي النصر في المجموعة الأولى، والتي تضم “الوصل الإماراتي، الزوراء العراقي وذوب آهان أصفهان الإيراني”.

ويستعد العالمي لمواجهة نادي الفيحاء في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز في مباراة النصر وأجمك، حيث يهدف النصر للفوز ومطاردة الهلال على صدارة الدوري.