مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري .. لدغات هلالية حمت الأزرق من قاهر الكبار

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال أداءً أكثر من رائع خاصة في الشوط الأول والذي نجح فيه الهلال في إحراز ثلاثة أهداف.

وقبل إقامة مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، كانت صحيفة اليوم السابع المصرية ذكرت أن الصحافة السعودية تحدثت عن قوة نادي الاتحاد السكندري وقدرته على صنع المفاجآت ضد الفرق الكبرى في البطولة العربية.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان سبق له إقصاء نادي الترجي الرياضي التونسي من البطولة العربية بالإضافة إلى إقصائه لنادي الزمالك المصري من دور ثمن النهائي، قبل مواجهة الهلال ضد الاتحاد السكندري.

اعتمد أزرق العاصمة خلال لقاء الهلال ضد الاتحاد السكندري على القدرات الفردية لنجومه مثل البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي بافتيمبي جوميز وبالفعل لعبت القدرات الفردية للنجمين دورًا مؤثرًا في الفوز خلال لقاء الهلال ضد الاتحاد السكندري حيث سجل إدواردو الهدف الأول لنادي الهلال وسجل جوميز الهدفين الثاني والثالث لنادي الهلال.

وأوضح المدرب الكرواتي زوران ماميتش بعد نهاية مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري أن أزرق العاصمة لم يحسم بعد تأهله إلى دور الاربعة في البطولة مضيفًا أن مباراة العودة في مصر ستكون قوية.

ومن المقرر إقامة جولة العودة لـ مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في مدينة الإسكندرية المصرية يوم الخامس والعشرين من فبراير الجاري حيث يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف أو هدفين للعبور إلى دور نصف النهائي.

وكان المدرب حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد أعرب عن حزنه الشديد بعد الخسارة في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، قائلًا بأن القدرات الفردية للاعبي أزرق العاصمة حسمت المباراة لصالحهم.

ويستعد أزرق العاصمة لمواجهة نادي الاتحاد في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل بعد الفوز في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري.