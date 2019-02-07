مباراة برشلونة ضد الريال تضع سولاري في ورطة

المواطن - مروة نبيل

تعرض ماركوس يورينتي لإصابة قوية خلال مباراة برشلونة ضد الريال بالأمس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، ليضع المدير الفني سانتياجو سولاري في ورطة.

ودفع سولاري باللاعب ماركوس يورينتي كأساسي في مباراة برشلونة ضد الريال التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، إلا أنه تعرض للإصابة، ليُغادر الملعب في الدقيقة 63.

وكشف المرينغي في بيان رسمي، اليوم الخميس، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ماركوس يورينتي خلال مباراة برشلونة ضد الريال بالأمس، حيث أكد إنه يُعاني من إصابة عضلية في عضلات الساق اليُسرى.

ولم يكشف المرينغي عن مدة غياب يورينتي، إلا أن تقارير صحافية إسبانية أشارت إلى أنه سيغيب لمدة شهر تقريبًا، ليكون سولاري مُهددًا بفقد أهم نجومه في مباراة برشلونة ضد الريال في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويُقدم ماركوس يورينتي مستوى مميزًا مع المرينغي تحت قيادة سولاري بعد تهميشه تحت قيادة زين الدين زيدان ولوبيتيجي، ويحظى بدعم إعلامي وجماهيري كبير بعد تطور أدائه مؤخرًا.

ومن المتوقع أن يعتمد سولاري على البرازيلي كاسيميرو بدلًا يورينتي، إلا أن ضغط المباريات وخوضه من إصابة اللاعب قبل مباراة برشلونة ضد الريال المقبلة قد يدفعه لإراحته في بعض المواجهات؛ والدفع باللاعب سيبايوس أو فالفيردي.

ويلعب المرينغي أمام أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، ويواجه جيرونا وليفانتي في الدوري الإسباني، وسيواجه أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلعب مباراة برشلونة ضد الريال في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.