مباراة برشلونة ضد الريال .. رقم سلبي طارد ميسي ومالكوم يكسب الرهان بأول كلاسيكو

المواطن - محمد سمعه

شارك اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني كبديل في لقاء برشلونة ضد الريال والذي أقيم بالأمس ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وغاب النجم ميسي عن التشكيل الأساسي لمباراة برشلونة ضد الريال، حيث فضل المدرب إرنستو فالفيردي إراحته لمدة 60 دقيقة كاملة من عمر المباراة، ثم الدفع به في محاولة من مدرب برشلونة لتسجيل الهدف الثاني في شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وانتهت مباراة برشلونة ضد الريال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث ذكر موقع SQUAWKA FOOTBALL الشهير للاحصائيات أن ميسي لم يُسجل أو يصنع هدفاً في المباراة كاملة للمرة الأولى منذ الحادي عشر من ديسمبر الماضي، خاصة أن ميسي خاض نصف ساعة من مباراة برشلونة ضد الريال دون صنع أي خطورة على مرمى ريال مدريد رغم محاولاته لتسجيل هدف الفوز للبارسا.

من ناحية أخرى قدم اللاعب البرازيلي مالكوم أداءً أكثر من رائع خلال مباراة برشلونة ضد الريال، حيث خاض بالأمس الكلاسيكو الأول ضد ريال مدريد منذ انضمامه لنادي برشلونة في صيف 2018 قادمًا من نادي بوردو الفرنسي.

كذلك نجح مالكوم في تسجيل أول هدف له في مباريات برشلونة ضد الريال، ليقدم أداءً مميزًا لن يُنسى في أول كلاسيكو يخوضه كلاعب لنادي برشلونة.

وكانت مباراة برشلونة ضد الريال أقيمت بالأمس على ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني، وستقام مباراة برشلونة ضد الريال في جولة العودة من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو في السابع والعشرين من فبراير الجاري.

وفي مباراة برشلونة ضد الريال بجولة العودة، سيحتاج برشلونة للتعادل بنتيجة أكبر من هدف لكل فريق أو الفوز بأي فارق من الأهداف للتأهل إلى المباراة النهائية، أما ريال مدريد فيحتاج للفوز فقط للعبور إلى المباراة النهائية.