مباراة ليفربول ضد البايرن .. تقاعس ماني يُهدد حلم أصدقاء صلاح

المواطن - محمد سمعه

أهدر اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي العديد من الفرص التهديفية المحققة خلال مباراة ليفربول ضد البايرن والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد مباراة ليفربول ضد البايرن، ذكر موقع أوبتا للإحصائيات أن السنغالي ماني أصبح أكثر لاعبي دوري الأبطال إهدارًا للفرص برصيد 8 فرص مُهدرة.

وخلال الشوط الأول من لقاء ليفربول ضد البايرن، تقاعس ماني في إنهاء أكثر من هجمة كهدف في شباك الحارس الألماني مانويل نوير وسط حسرة كبيرة من لاعبي وجمهور فريق ليفربول.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد البايرن كذلك واصل ماني إهدار الفرص السهلة والغريبة، وتبعه المدافع الكاميروني جويل ماتيب والذي أهدر فرصة غريبة حيث لم يصوب والمرمى خالٍ من حارسه نوير.

وتُقام مباراة ليفربول ضد البايرن في جولة العودة في مدينة ميونيخ الألمانية حيث يستضيف ملعب أليانز أرينا المباراة والتي تنطلق يوم 13 مارس المقبل.

ويحتاج الريدز خلال جولة العودة من مباراة ليفربول ضد البايرن إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأي فارق من الأهداف من أجل العبور لدور الثمانية.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز قال بعد جولة الذهاب من مباراة ليفربول ضد البايرن، إن فريقه سيقاتل لتسجيل الأهداف وتحقيق نتيجة إيجابية في مدينة ميونيخ.

ويطمح الريدز للتأهل إلى دور الثمانية بعد مباراة ليفربول ضد البايرن، أملًا في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي ومحاولة التتويج باللقب السادس في تاريخ مشاركات ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد لقاء ليفربول ضد البايرن، يستعد الريدز لمواجهة نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.