مباراة مالمو ضد تشيلسي .. ساري يقود ثورة التصحيح

المواطن - مروة نبيل

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز توازنه خلال مباراة مالمو ضد تشيلسي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة مالمو ضد تشيلسي التي أُقيمت في السويد بالأمس، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز بهدفين مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي أملًا في المنافسة على اللقب.

وسجل ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز خلال مباراة مالمو ضد تشيلسي بالأمس، روس باركي وأوليفييه جيرو في الدقيقتين 30 و58، فيما أحرز هدف الفريق السويدي الوحيد أندريس كريستيانسن قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق.

ودخل مدرب البلوز ماوريسيو ساري، مباراة مالمو ضد تشيلسي ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، وهو يُعاني من ضغوط كبيرة، بعد الخسارة بسداسية دون رد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينتظر المدرب الإيطالي ساري كثيرًا لبدء ثورة التصحيح في البلوز، حيث عمل على إعداد لاعبي البلوز نفسيًا بشكل جيد، وصحح الأخطاء التي وقع فيها خلال مواجهة مانشستر سيتي الأخيرة، وحسم مباراة مالمو ضد تشيلسي لصالحه.

وسيطر البلوز على أحداث مباراة مالمو ضد تشيلسي بالأمس، ولكنه فشل في تشكيل خطورة على الفريق السويدي خلال الشوط الأول، إلا أنه نجح في تحقيق هدفه وهز شباك أصحاب الأرض بثنائية.

ويأمل ساري استغلال الدفعة المعنوية للاعبيه بالفوز في مباراة مالمو ضد تشيلسي خارج أرضه، ومواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتزاع بطاقة التأهل الأوروبية.