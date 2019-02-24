مبتور اليدين يطعن والده بطريقة غريبة

المواطن - متابعة

بالرغم من أنه ولد بدون ذراعين وبالرغم من عناية والده به إلا أن شابا بريطانيا طعن والده بشفرة مقص كان يضعها بين أصابع قدمه، الأمر الذي تسبب بإصابة الأب بشكل بالغ في نوفمبر الماضي.

وروى أحد الشهود أحداث الواقعة، التي نتجت عن شجار بين الأب وابنه، أسفر عنه تعرض الوالد لجروح خطيرة، الأمر الذي اضطره للخضوع لعملية جراحية.

ووفق محامي الادعاء، فإن الشاب اعتاد على حمل هذا السلاح كثيرا، عقب تعرضه سابقا لهجوم خلال قيامه بجولة في منطقة غابات قريبة، وفق ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية.

وأضاف: “نكز الأب ابنه بعصا مكنسة، فرد الابن المعاق بركلة نحو ساق الأب، وطعنة في منطقة البطن”.

من جانبه، قال الأب إن ما حدث لن يحول دون مواصلته دعم ابنه، واصفا الحادث بالمؤسف، وبأنه سلط الضوء بشكل مكثف على الصعوبات التي يواجهها ابنه.

وحكم على الشاب بالعمل لعام في نشاطات خدمة المجتمع، و100 ساعة عمل دون أجر، إلى جانب الخضوع لدورة إعادة تأهيل.