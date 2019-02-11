مبرمج يكتشف ثغرة الليل ويسحب مليون دولار من الصراف

المواطن - متابعة

في بعض الحالات يسيء الأشخاص استخدام ما وصلوا إليه من علم وخبرة وتكون الأفكار السلبية حاضرة بقوة وتجبرهم على فعل أمور غير مقبولة ومن بين هؤلاء مبرمج في أحد البنوك الصينية نجح في تطوير آلية في منتهى البساطة، والخبث، لسحب أكثر من مليون دولار من جهاز صراف آلي خاص بالبنك الذي يعمل فيه.

وقالت مصادر محلية إن الموظف، البالغ من العمر 43 عاما لاحظ وجود ثغرة في نظام التشغيل الرئيسي في البنك يتيح له السحب النقدي عند منتصف الليل، من دون أن يتم توثيق أو تسجيل عمليات السحب في تلك اللحظة.

وقالت المصادر إن عمليات السحب النقدي، أو السرقة، من جهاز الصراف الآلي بدأت في نوفمبر عام 2016، لكن لم يقبض عليه إلا بعد أن نفذ حوالي 1358 عملية سحب في يناير عام 2018.

واكتشف المبرمج الثغرة عام 2016، وفي نوفمبر من العام نفسه، أدخل بعض النصوص في النظام المصرفي، زعم أنها ستسمح له باختبار الثغرة، من دون أن يعمل النظام على إصدار تحذير للمسؤولين في البنك.

وخلال هذه الفترة قام بعمليات سحب نقدي تراوحت بين 5000 و20 ألف يوان (740 – 2965 دولارا) في المرة الواحدة وذلك من حساب صوري للبنك.

وبحلول يناير 2018، بلغ إجمالي الأموال التي سحبها من دون أن يبلغ المسؤولين عنه في البنك، حوالي مليون دولار.

وبعد أن اكتشف البنك عمليات السرقة هذه، قام بإبلاغ السلطات عن الموظف السارق، ورفع دعوى قضائية بحق الموظف.