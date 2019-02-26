متحدث التجارة في منتدى مسك للإعلام: أسلوب مبتكر في الحملات التوعوية

المواطن - الرياض

قال المشرف العام على الإدارة العامة والتسويق والاتصال بوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين: إن مئات الحملات يتم إطلاقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإن المحك الرئيس هو الإبداع والتجديد للوصول السريع إلى الجمهور المستهدف.

وأضاف الحسين، في ورشة عمل لوزارة التجارة في منتدى مسك للإعلام المنعقد في الريتزكارلتون بالرياض اليوم الثلاثاء، أن نسبة المستهلكين المتجاوبين لحملات الاستدعاء والبلاغات الخاصة الاستهلاكية زادت بنسبة ٤٤ % على الأعوام السابقة.

وتحدث الحسين؛ عن الأسلوب المبتكر الذي تنتهجه وزارة التجارة في الوقت الحالي لحملاتها التوعوية؛ مؤكداً أن المستهلك لا يفضل الأسلوب التلقيني المباشر، وهو ما انتهجته الوزارة في حملاتها أخيراً باستخدام أسلوب مبتكر غير مباشر.

وتطرق الحسين إلى جوانب كثيرة تتعلق بذلك مجيباً عن أسئلة الحضور الذين غلبت استفساراتهم حول آلية عمل حساب وزارة التجارة؛ مشيراً إلى أن الاستدعاء المتأخر للسيارات بموديلات سابقة قد يأتي متأخراً بسبب أن الخلل لا يظهر إلا بعد سنوات عدة من الاستخدام.

وعلق الحسين على الأسلوب الذي تنتهجه الوزارة في حملاتها الأخيرة الذي تخلت فيه عن البرج العاجي الذي تنتهجه مؤسسات عدة، بقوله إن هذا الأسلوب أسهم في إحداث جدل وهو ما يعد إيجابياً، إضافة إلى دخول جمهور جديد ما بين سن ١٢ – ١٩ في حملات عدة.