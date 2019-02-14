متعب المفرج : أنا تعاوني حتى نهاية الموسم

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، متعب المفرج عن سعادته بالفوز على أُحد برباعية اليوم، رافضًا في الوقت ذاته التعليق على إمكانية استمراره مع سكري القصيم الموسم المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على أُحد برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال متعب المفرج بعد مباراة التعاون وأُحد اليوم: “نشكر الجمهور الحاضر، ظل يُشجعنا طوال الـ90 دقيقة، ونجحنا في تسجيل 4 أهداف وحافظنا على نظافة شباكنا”.

وشدد على أن هناك توازنا بين خطي الدفاع والهجوم، وقال: “اشتغلنا مع المدرب وتدرّبنا كثيرًا على بناء الهجمة من الخلف، وطبقنا كل ما تدربنا عليه في التمرين خلال المباراة”.

وأكد متعب المفرج خلال تصريحاته لقناة دوري بلس بعد مباراة التعاون وأُحد، أن هناك حالة من الاستقرار والانسجام بين اللاعبين في خط الدفاع.

وعن استمراره مع نادي التعاون الموسم المقبل، قال متعب المفرج: “أنا مع التعاون حتى نهاية الموسم وبعد ذلك نرى ما سيحدث”.

وانضم متعب المفرج إلى صفوف التعاون بداية الموسم الرياضي الحالي، قادمًا من الهلال على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أن تألقه اللافت دفع السكري لمحاولة تمديد عقده، وانتشرت أنباء عن رغبة الزعيم في استعادته مُجددًا.