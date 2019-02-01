مجددًا.. فيسبوك يتعاون مع تويتر لبتر أذرع إيران

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

أزال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مئات الحسابات التي اتهمها بالارتباط “بسلوك غير رسمي منسق” قادم من إيران، بهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الإرهاب في العالم.

وقالت الشبكة الأكثر انتشارًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم: إنه تم استخدام 783 صفحة وحسابًا ومجموعة لعرقلة السياسة والانتخابات وتم إغلاقها الآن، وذلك حسب ما جاء في صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن التطورات الأخيرة هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإزالة التي شهدت أيضًا الآلاف من الحسابات المرتبطة بميانمار وبنغلاديش وروسيا في الموقع.

وقال فيسبوك: إن الحسابات أنفقت حوالي 30 ألف دولار على الإعلانات، ودفعت مقابلها بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدولار الكندي واليورو.

وأكدت الشركة أن تويتر ساعد في تحقيقها من خلال مشاركة معلومات حول نشاط مشبوه وجدته على خدمتها الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين شركتي التكنولوجيا من خلال تبادل المعلومات لمكافحة السياسات الإرهابية والتي تهدف للتأثير على مجريات الأمور.