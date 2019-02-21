مجلس الجمهور الهلالي يوزع كرات بتوقيع لاعبي الهلال على الجماهير

المواطن - شمسي الحضريتي

قدم مجلس جمهور نادي الهلال الرسمي هدايا لجماهير الهلال التي حضرت اللقاء أمام الاتحاد، عبارة عن كرات تحمل شعار وألوان نادي الهلال الأزرق والأبيض.

وقام لاعبو الفريق الهلالي بتوزيعها عند دخولهم لعمليات الإحماء على أرضية الملعب عرفاناً وتقديراً لدعم جماهير الهلال بالمنطقة الغربية للاعبين بكل لقاء يقام بجدة.

وهذه الهدايا هي على غرار ما يقوم به الاتحاد السعودي بين أشواط المباريات من توزيع بعض الكرات للجماهير.

وقد ثمن مجلس الجمهور الهلالي شكره للدكتور حمود الهديب على تكفله بتذاكر مجلس الجمهور الهلالي ورابطة المشجعين لمباراة اليوم ومنذ ساعات الليل المتأخرة توافد مجلس الجمهور الهلالي إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية من أجل تجهيز وإعداد مدرجات الهلال لتكون بالشكل اللائق للتشجيع من خلال الأعلام والرولات و الشالات وأدوات التشجيع المماثلة .