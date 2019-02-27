مجلس شؤون الأسرة يناقش تشكيل اللجان الفنية وتطوير آلية العمل

المواطن - الرياض

رأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الاجتماع الدوري الخامس للمجلس , بحضور أعضائه والأمين العام الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري وذلك بمقر الوزارة بمدينة الرياض.

وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية للوزير الراجحي رحب فيها بالجميع منوهاً بأهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتقديم الأفضل لدعم وتعزيز مكانة الأسرة السعودية بكل مكوناتها.

تلى ذلك استعراض جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن جملة من المواضيع كان أبرزها اعتماد استراتيجية المجلس والتي تم إنجازها مؤخراً للاستناد على منهجية مؤسسية مستدامة تسهم في تحقيق المجلس لأهدافه وتطلعاته ,كما استعرض الاجتماع التقرير السنوي لعام 2018م إضافة لاعتماد اللائحة المالية والإدارية.

وناقش الحضور موضوع تشكيل اللجان الفنية وتطوير آلية العمل بما يتواكب مع المرحلة المقبلة من عمر المجلس من خلال إعداد وصف وظيفي لكل عضو من أعضائها وفق منهجية مؤسسية لتجويد المخرجات.

ثم تم استعراض التوصيات التي خرج بها منتدى الأسرة السعودية الأول والذي نظمه المجلس خلال العام 2018م وكان موضوعه اقتصاديات الأسرة من أجل إيجاد حلول مستدامة تسهم في نشر الثقافة الاستهلاكية للأسرة السعودية بما يعزز مكانتها ويحميها من المخاطر , واختتم الاجتماع باستعراض ما تم مناقشته واعتماده من قبل الأعضاء.

وبهذه المناسبة قدمت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د . هلا التويجري شكرها لمعالي رئيس وأعضاء المجلس على تفاعلهم مع كافة المواضيع المطروحة واعتمادهم لاستراتيجية المجلس والتي سيكون لها الأثر الكبير في إنجاح منظومة العمل ودعم مسيرته بما يحقق التطلعات ويلبي الطموح في خدمة وتمكين الأسرة السعودية بكل أفرادها , لتتبوأ المكانة التي تسعى لها القيادة الرشيدة وفق الرؤية الطموحة 2030 .