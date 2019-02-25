مجموعة سدر للتجارة توفر 67 وظيفة في عدة مجالات

أعلنت مجموعة سدر للتجارة والمقاولات توفر 67 وظيفة هندسية وحرفية وإدارية شاغرة بمكة المكرمة، للعمل بالمسميات والشروط الموضحة أدناه:
الوظائف:
1- مساعد مدير مشروع.
2- مدير قسم الأعمال المدنية والمعمارية.
3- مدير قسم الزراعة.
4- مدير قسم أعمال التبريد والتكييف.
5- مدير قسم الأعمال الميكانيكية.
6- مدير قسم الأعمال الإلكترونية.
7- مدير قسم الأعمال الكهربائية.
8- مهندس تبريد وتكييف.
9- مهندس ميكانيكي.
10- مهندس كهربائي.
11- مهندس شبكات حاسب آلي.
12- مراقب مدني أو معماري.
13- مراقب ميكانيكا تبريد وتكييف.
14- فني تبريد وتكييف.
15- مراقب ميكانيكي عام.
16- فني ميكانيكي عام.
17- فني كهرباء جهد منخفض.
18- فني شبكات حاسب آلي.
19- مدير قسم النظافة.
20- مراقب نظافة.
21- فني تبريد وتكييف.
22- فني كهرباء جهد منخفض.
23- فني شبكات هاتف.
24- فني دهان.
25- فني نجار.
26- سباك.
27- مساعد فني تبريد وتكييف.
28- مساعد فني كهرباء.
التفاصيل والشروط: (اضغط هنا).
طريقة التقديم:
– ترسل السيرة الذاتية وكافة الشهادات الدراسية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]