محاضرة حماسية لمدير مصفاة أرامكو في أدبي الأحساء

المواطن - أنيسة العمودي - الأحساء

استضاف النادي الأدبي بالأحساء، يوم أمس الأحد، المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفاضل، مدير مصفاة أرامكو السعودية بالرياض، حيث ألقى محاضرة بعنوان “أسرار التحفيز في نجاح الأشخاص والمنظمات”.

وفي المحاضرة التي أدارها الدكتور فؤاد المظفر تحدث الفاضل في البداية عن محافظة الأحساء وتاريخها العريق، وأكد أنها مدينة ذات إرث عريق، ويمتد عمرها لأكثر من 7 آلاف عام، ذاكرًا الأماكن التراثية التاريخية.

وتطرق الفاضل في حديثه إلى أهمية التحفيز ليستمر النجاح، والذي يحتاج له الكل في جميع المجالات، كما استعرض قصصًا لنجاحات كان سببها الرئيسي هو التحفيز وخلق الثقة في هؤلاء الأشخاص لينجزوا ويبدعوا غير ملتفتين للعوائق التي عرقلت طريق نجاحهم.

وأكد مدير مصفاة أرامكو بالرياض أن على الإدارة عبء البحث عن مصدر قوة كل موظف ووضعه في مكانه لكي يبدع في مجال عمله مما يؤدي إلى تطوير العمل والارتقاء به، خاتمًا حديثه بمقولة: “إذا كان الوصول إلى القمة سهلًا فالتحدي هو الاستمتاع بخلق قمم جديدة”.

وحظيت المحاضرة بمداخلات قيمة من ظافر الشهري رئيس النادي الأدبي بالأحساء، وكذلك من أحمد المظفر ومسفر القحطاني.

وفي ختام المحاضرة، تم تكريم المهندس عبدالرحمن الفاضل، فيما حضر المحاضرة عدد كبير من الإعلاميين والمثقفين الذين أشادوا بالمحاضرة وأكدوا أهمية مثل هذه الدورات والمحاضرات.