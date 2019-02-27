محافظ الخرج يدشن العيادات الاستشارية والعيادة الذكية

المواطن - الخرج

دشن محافظ محافظة الخرج، الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي، في مركز صحي السعودية العيادات الاستشارية والعيادة الذكية، وذلك بحضور مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور، ومساعد مدير المستشفى للرعاية الصحية الأولية الأستاذ ماجد العنزي.

وتحدث مدير مستشفى الملك خالد عن النجاحات التي حققها المركز في تحسين الخدمة الصحية، والتي تقدم إلى كافة مراجعي المركز بمعايير ذات جودة عالية ترتقي إلى تطلعات المستفيدين منها، وفق رؤية وزارة الصحة للتحول الوطني 2030.

وأضاف بأن تشغيل العيادة الذكية سيسهم في سهولة الوصول للاستشارات الطبية وتخفيف الضغط على العيادات الخارجية في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية، بالتعامل مع كافة الحالات التي تستوجب الاستشارات الطبية، دون الحاجة لمراجعة العيادة والحد من تعرض المريض للعدوى واختصار الوقت والجهد عن طريق البث المباشر من المركز إلى استشاريين وأطباء مختصين حسب جدول العيادة مع المستشفى.

كما تطرق مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان لعمل العيادات الاستشارية بوجود تخصصات متنوعة، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

ثم قام محافظ محافظة الخرج بعمل جولة على المركز زار خلالها المكتبة التي تقدم مواد علمية وتوعية متنوعة لكافة زوار المركز، كما زار مناطق انتظار المرضى ومنها (خدمة عونك) التي تقدم خدمة خاصة لكبار السن أثناء انتظارهم، وأكمل سعادة المحافظ جولته بزيارة الممشى لتشجيع زوار المركز على المشي، واختتم جولته بالاطلاع على الخدمات الترفيهية المقدمة للأطفال أثناء تلقي أهاليهم للعلاج.

وفي ختام حفل التدشين ثمن سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي شكره وتقديره لإدارة المستشفى وإدارة المركز؛ لما يولونه من جهد لخدمة سكان المحافظة للرقي بالخدمات الصحية المقدمة والنجاحات المتتالية للمركز.