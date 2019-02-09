محافظ العلا يتفقد الفرق المكلفة بالبحث عن المواطن المفقود في سيل وادي فضلا

المواطن - المدينة المنورة

بناءً على توجيهات الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، أجرى محافظ العلا مبارك المورقي جولات على مراكز المحافظة الجنوبية وفرق الدفاع المدني المكلفة بالبحث عن المواطن المفقود في سيل وادي فضلا، وتم تشكيل 3 لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع.

وتابع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ما شهدته المنطقة ومحافظاتها من تساقط الأمطار الغزيرة، حيث وجه سموه الجهات المعنية ذات العلاقة ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة.

وتلقت فرق الدفاع المدني بالمنطقة عدة بلاغات بعد هطول أمطار غزارة على محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص، منها احتجازات بسبب إغلاق بعض الطرق، حيث تم إنقاذ 111 شخصًا، حالتهم الصحية جيدة ولله الحمد، وجرى انتشال جثة مواطن يبلغ 65 عامًا، بمشاركة طيران الأمن، وإخلاء 14 أسرة وإيواؤهم بإحدى الشقق المفروشة بمحافظة ينبع، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن مفقود في وادي “فضلا” غرب محافظة العلا.