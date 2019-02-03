محافظ بدر يدشن قافلة نصل إلى قلوبكم

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_بدر

دشن محافظ بدر خالد بن عبدالله الضويان صباح هذا اليوم الأحد الموافق 28/5/1440هـ قافلة ( نصل لقلوبكم 3 ) الطبية بمستشفى بدر العام .

وكان في استقباله مدير قطاع الصحي ومستشفى بدر العام د. زكي أحمد الصبحي ود. عبدالحميد النجار استشاري قلب أطفال، ود. أسامة العامودي استشاري القلب.

واستمع لشرح مفصل عن القافلة الطبية ودورها في إجراء الفحوصات الطبية لاكتشاف أمراض القلب مبكراً وتوفير الرعاية الطبية للمرضى عبر منظومة متكاملة لعلاج المرضى بدءاً من الكشف الطبي مروراً بالتحاليل والأشعة اللازمة والعمليات إذا استلزم الأمر .

وشكر محافظ بدر الشؤون الصحية والقائمين على القافلة الطبية لمبادراتهم المميزة .