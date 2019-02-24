محافظ ساما يكشف توقعاته بشأن اندماجات البنوك

المواطن - الرياض

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي، أحمد الخليفي، اليوم الأحد، أنه لا يتوقع عمليات اندماج أخرى بين البنوك في الوقت الحالي غير تلك المعلنة بالفعل.

وتأتي تصريحات الخليفي عقب إعلان البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، وبنك الرياض في ديسمبر بدء محادثات أولية قد تتمخض عن تأسيس كيان مدمج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.

جاءت الخطوة بعد شهرين من اتفاق البنك السعودي البريطاني (ساب) ومنافسه الأصغر البنك الأول على الاندماج لتشكيل ثالث أكبر مصرف في المملكة، في أول عملية اندماج كبيرة بالقطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة.

وأبلغ الخليفي الصحفيين أنه لا يتوقع انكماشًا في المملكة بفضل الطلب على قروض الأفراد والقروض العقارية، مضيفًا أن هناك سيولة كبيرة.

وقال: “لا أعتقد إن شاء الله أن هناك انكماشًا؛ لأن البيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل.. أعتقد أنه قريبًا سننشر بيانات الإقراض العقاري وسترون قفزة ملحوظة جدًّا.. والقطاع العقاري كما تعلمون محرك رئيس أو أحد المحركات.. بالنسبة لمدفوعات القطاع الاستهلاكي أيضًا نشطة.. القروض كلها الاستهلاكية والعقارية أيضًا نشطة”.