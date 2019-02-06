محافظ محايل يدشن مسمى مدرسة مهدي الراقدي وفصول التربية الخاصة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

دشن محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده، اليوم، وبحضور مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، ومدير التعليم السابق مهدي بن إبراهيم الراقدي، مسمى مدرسة مهدي الراقدي وفصول التربية الخاصة، وتجول داخل المدرسة واطلع على سير العملية التعليمية كما التقى بعدد من الطلاب.

وعقب ذلك بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير التعليم آل شريم كلمةً شكر من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمها للتعليم، وشكر مدير التعليم السابق الراقدي على جهوده وخدمته للتعليم بالمحافظة، كما شكر المحافظ على حضوره ودعمه لكافة مناسبات التعليم.

وعقب ذلك، ألقى مدير التعليم السابق الراقدي كلمة شكر من خلالها المحافظ على حضوره وتدشينه لمسمى مدرسة الراقدي، مثمناً بادرة مدير التعليم آل شريم بتغيير مسمى مدرسة النهضة الابتدائية للبنين لمدرسة مهدي الراقدي، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على القيادات التعليمية في محافظة محايل.

وفي نهاية الحفل، كرم مدير التعليم آل شريم مدير التعليم السابق الراقدي، بدرع تذكاري، فيما تسلم آل شريم إهداء من الراقدي عبارة عن علم المملكة.