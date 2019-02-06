محافظ محايل يشدد على أهمية تلمس حاجات المواطنين

المواطن - أحمد الشهري - محايل

شدد محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده على أهمية تلمس حاجات المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالمحافظة اليوم، عضو المجلس المحلي المعين أخيرًا إبراهيم بن سليمان علي إدريس، حيث رحب به المحافظ في بداية اللقاء، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء المهمة المناطة به، وأن يكون مع باقي أعضاء المجلس متعاونًا لما فيه مصلحة وخدمة أهالي المحافظة، مشيرًا إلى أهمية دور المجلس المحلي في العملية التنموية.

من جانبه ، أعرب عضو المجلس عن شكره لمحافظ محايل على حفاوة الاستقبال، وعلى توجيهاته التي ستكون عونًا له بإذن الله في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة في محافظة محايل.

وحضر اللقاء سكرتير المجلس المحلي بالمحافظة حمد بن إبراهيم آل مخارش.