محمد السهلاوي يقترب من الرحيل.. وجماهير #النصر : شكرًا الهداف التاريخي

المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير النصر على شكر النجم محمد السهلاوي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعدما ترددت أنباء عن رحيله من صفوف العالمي.

وأكدت وسائل إعلام عن رغبة نادي النصر في توقيع مخالصة مالية مع محمد السهلاوي خلال الفترة الحالية، نظرًا لقلة مشاركاته هذا الموسم، وخروجه من حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ودشنت جماهير النصر هاشتاق شكرًا محمد السهلاوي على “تويتر”، وشهد تفاعلًا كبيرًا سواء من الإعلاميين أو محبي العالمي، وقال الكاتب عبدالعزيز السويد: “هداف العالم ترجّل وخلع الحذاء .. أرقامه تتحدث عنه لا لغة الإنشاء والتعبير .. حطم أرقامًا تم بناؤها في عقود من الزمن خلال فترة وجيزة، سنحت له الفرصة فيها بالصدفة .. موفق خير يا محمد أينما توجهت”.

وقال الإعلامي بتال القوس: “الكل معاك يا سومة هاشتاق وفاء في الوقت المناسب.. لدعم النجم الذي قدم الكثير يساهم في رفع معنوياته شكرًا محمد السهلاوي هاشتاق وفاء بعد فوات الأوان.. أين أنتم من قبل؟”.

وكتب نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، ناصر الفهد: “شكرًا الهداف التاريخي للمنتخب السعودي في تصفيات المونديال.. شكرًا ثاني هداف تاريخي للنصر.. شكرًا للهداف رقم (٣) طوال تاريخ لقاءات النصر والهلال بـ17 هدفًا.. سهلاوي وداعك صعب لأنك صعباوي”.

وتابع فهد العجلان: “نعم ذهبت ولكنك حفرت اسمك من ذهب موفق يالصعباوي”، وقال سلطان الحارثي: “انتقل ياسر القحطاني من نادي القادسية للهلال وحقق معه 14 لقبًا رسميًا في 13 موسمًا وانتقل محمد السهلاوي من القادسية للنصر وحقق معه 3 ألقاب في 10 مواسم! الفرق بين ياسر ومحمد مثل الفرق بين الهلال والنصر”.

وأكد رئيس النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي أنه سيتكفل بحفل اعتزال محمد السهلاوي وقال: “محمد السهلاوي بقي في نادي النصر أو لم يبقَ، فاسمحوا لي يا جماهير العالمي سأتكفل باعتزاله، فهو أسطورة من أساطير نادي النصر”.

وانضم محمد السهلاوي إلى صفوف النصر عام 2009، قادمًا من القادسية، ولعب معه 246 مباراة، ونجح خلالها في إحراز 121 هدفًا، ولكنه ظل على مقاعد البدلاء هذا الموسم، حيث شارك في 11 مواجهة بجميع البطولات، وسجل هدفًا وصنع هدفين.

ويُعد محمد السهلاوي صاحب الـ32 عامًا، أول لاعب يُحرز أكثر من 100 هدف مع فريق واحد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويملك 102 هدف، وتوج بلقب الدوري موسمي 2013/ 2014 و2014/ 2015، كما حصل على لقب كأس ولي العهد في 2014.