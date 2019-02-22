محمد الشلهوب .. أكرمه الهلاليون فأنصفته جماهير #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تقدم قائد الهلال محمد الشلهوب في السن، إلا أنه يثبت أن العمر مجرد رقم فقط، بتألقه في الملاعب حتى الآن، ليحظى باحترام وتقدير من جماهير جميع الأندية السعودية.

وشارك محمد الشلهوب كأساسي في كلاسيكو الهلال والاتحاد بالأمس، الذي أُقيم في معقل النمور استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قبل أن يخرج في الدقيقة 65 وسط تحية الجماهير.

وفي مشهد قليل ما يتكرر، حرصت جماهير نادي الاتحاد على تحية محمد الشلهوب والتصفيق له أثناء خروجه من الملعب، ليرد قائد الهلال التحية للجماهير في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

وقام محمد الشلهوب بشكر جماهير العميد بعد نهاية الكلاسيكو، وتابع خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS: “لا زلت أقول الله يوفق الاتحاد.. وأعتز بتحية الجماهير، جمهور الاتحاد والهلال ذوّاق”.

وأشاد الإعلامي محمد البكيري بجماهير العميد، وقال خلال تصريحاته لبرنامج “الوقت الأصلي”: “من أجمل اللقطات التي رأيناها في الكلاسيكو هي لحظة استبدال محمد الشلهوب وسط تحية كبيرة من الجمهور الاتحادي والهلالي وهو لاعب يستحق أكثر”.

وتابع الإعلامي عبدالكريم الجاسر قائلًا: “محمد الشلهوب نموذج والكلمات لا توفيه حقه، وهذا اللاعب لم يتحصل إلا على بطاقة صفراء واحدة وسط تاريخ كبير وأسطوري.. الهلاليون أكرموا محمد الشلهوب ولم يتخلوا عنه مثل ما تفعل بعض الأندية مع نجومها لذلك الهلال يتواجد فيه الأساطير”.

وعلق الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد خلال تصريحاته لبرنامج “الوقت الأصلي” أيضًا، قائلًا: “الحكام يحترمون مثل الشلهوب ويساعد الحكام في تهدئة اللاعبين وهو لاعب قدوة”.