محمد الشلهوب: الآسيوية قادمة في الطريق و #الهلال لم يحسم الدوري

المواطن - محمد سمعة

أكد النجم محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال أنه يعلم تمامًا مدى اهتمام الجماهير الهلالية بنيل فريقها لبطولة دوري أبطال آسيا والغائبة عن أزرق العاصمة منذ فترة طويلة.

وقال الشلهوب في تصريحات لبرنامج كورة: البطولة الآسيوية قادمة في الطريق وأريد إخبار جمهور الهلال أن ناديهم هو الأكثر تتويجًا بها، ولكن بإذن الله سنقاتل للفوز بها في النسخة الحالية.

وأضاف الشلهوب: الهلال لم يحسم الدوري بعد فارق الست نقاط بيننا وبين النصر لا يعني أننا حسمنا لقب الدوري، ودائمًا نريد تقديم أفضل ما لدينا من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتابع محمد الشلهوب: أقدم وأعطي كل ما لدي من أجل نادي الهلال وإذا كنت ظهرت بشكل جيد في الملعب فهذا لأن دعم زملائي وحبهم لي ظاهر وأتمنى دائمًا أن أقدم أفضل ما لدي لمصلحة الفريق، ولا يجب نسيان أن الصفقات الجديدة لنادي الهلال ستساعد الفريق على تحقيق أفضل النتائج.

وأكمل الشلهوب حديثه قائلًا: كل الشكر والتقدير للمدرب السابق جورجي جيسوس وأتمنى من المدرب زوران ماميتش التألق معنا وتحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وحول اعتزاله قال الشلهوب: بالنسبة لي لم أر أن الوقت قد حان ولا أعرف كيف سيكون شكل مستقبلي، كل ما أفكر فيه حاليًا هو تقديم مستوى وموسم جيد مع الهلال.