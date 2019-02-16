محمد الشلهوب: العمر مجرد رقم و #الهلال لم يحسم تأهله

محمد الشلهوب: العمر مجرد رقم و #الهلال لم يحسم تأهله

2019/02/16
الساعة 11:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب محمد الشلهوب، نجم نادي الهلال، عن سعادته، وذلك بعد الفوز الكبير على نادي الاتحاد السكندري المصري بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وتحدث الشلهوب عقب نهاية المباراة قائلًا: العمر مجرد رقم، ودائمًا أسعى إلى تقديم كل ما لدي من أجل الهلال في المباريات، وبالتأكيد بافيتيمبي جوميز مهاجم كبير، ونحن نستفيد بوجوده معنا في الفريق.

وأضاف الشلهوب: الهلال لم يحسم بعدُ تأهله إلى دور نصف النهائي من البطولة العربية، وأقول دائمًا إن شوطًا انقضى ولا يزال هناك شوط آخر في مصر، يجب أن نؤديه بشكل جيد.

ويذكر أن الشلهوب كان صنع الهدف الثاني لنادي الهلال والذي سجله اللاعب جوميز في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول في شباك الحارس الهاني سليمان حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري.

ويذكر أن مباراة الهلال والاتحاد السكندري في إياب ربع النهائي ستُقام يوم 25 فبراير الجاري.



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